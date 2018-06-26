《小傳日記》中移大反擊，生發發失色；Ａ場拖後腿，香江續潛水

《小傳日記》自從侵侵一提出要打貿易戰，全球魚缸即時翻天覆地，侵侵多次劍指神州進口

商品，而神州又好似比人食住個勢打唔到反擊。同時，花旗國嘅經濟數據愈嚟愈好，今年加息四

次已經去到勢在必行嘅地步，美金當然順勢收復舊年頹勢，人仔等新興貨幣就當然冇運行，一眾

中資股亦難逃空軍偷襲。

加上神州債務危機愈演愈烈，跟住又有消息話，Ａ場股份質押又話有爆煲跡象，即使人行話

會喺下個月５號降準放水，但有分析話，就算「孖屐」錢多咗都寧願去投資磚頭，所以呢次放水

對Ａ場都唔會有太大作用，滬指近排連失多個重要關口後繼續向下一個低位出發，二千八關似乎

都危危乎。

香江呢邊都要繼續潛水，噚日（２５日）急插３７７點兼穿埋二萬九關後未改弱勢，今朝

（２６日）低開８０點，之後兩隻重磅藍戰士ＱＱ（００７００）同生發發（００３８８）齊齊

跣低近兩巴仙，生發發仲要創埋半年新低，平保（０２３１８）更加係潛水近３巴仙，魚缸一度

急跌４５６點，低見２８５０５點，同生發發一樣創咗六個月新低。不過，下半場ＱＱ同ＡＩＡ

（０１２９９）走勢開始逆轉，魚缸一度最多反彈７２點重上二萬九，高見２９０３４點，但冇

幾耐又再倒跌，但中移動（００９４１）強勢頂住下，魚缸跌幅唔算多，最終埋單跌７９點，報

２８８８１點。

主板成交增加逾１６巴仙，錄１２４８億銀。國貨亦腳軟，唔見９０點或０﹒８巴仙，報

１１１１８點。Ａ場今日再次急插，一度跌５５點或２巴仙，低見２８０３點，創超過兩年新低

，埋單蒸發１４點或０﹒５巴仙，報２８４４點。



＊缸友續唾棄內房好洩氣，棚改新消息水泥佬憂戚＊



神州磚頭噚日被缸友唾棄之後，今日又再受壓，碧桂園（０２００７）噚日急跌近６巴仙，

成為全日最差藍戰士，今日嘅跌幅仲勁過噚日，慘跌近７巴仙，報１３﹒７６銀，連續兩日喺一

眾藍戰士入面包底。其他街坊嘅狀況亦慘不忍睹，旭輝（００８８４）急挫近８巴仙，報

５﹒２４銀。奧園（０３８８３）同合景泰富（０１８１３）同樣跣低近６巴仙，報５﹒７７銀

同１０蚊。融創（０１９１８）走低近半成，報２７﹒７銀。

水泥佬今日跌得慘痛，主要係神州收緊棚改貸款嘅壞消息。中建材（０３３２３）插近７巴

仙，收報７﹒８４銀。街坊海螺（００９１４）就更加慘，被點名批評污染物排放總量不達標，

搞到涉及海螺水泥等上市公司的１７條生產線停產咁大件事，全日唔見超過４巴仙，報４４蚊。

潤泥（０１３１３）就大幅跑輸其他街坊，全日狠插近９巴仙，報７﹒６８銀。



＊鐵塔嚟香江中移唔使慌，本地薑受寵電訊佬熱捧＊



有缸友收到風話，由三大神州電訊佬揸住嘅神州鐵塔正等緊香江批准佢嚟魚缸上市，大嗱嗱

集資大約１００億美金，預期最快可以係下個月底掛牌。神州鐵塔上市，神州電訊佬就最

Ｈａｐｐｙ啦，中電信（００７２８）今朝率先彈起超過３巴仙，全日埋單都升咗近２巴仙，報

３﹒６銀。中聯通（００７６２）今朝都同樣有Ｄ炒作，之後仲話同京東合作，聯通將會成為駐

「京東便利店」首間電信運營商合作夥伴，但埋單前腳軟跣低近１巴仙，報９﹒６３銀，中移動

亦都一度抽高近３巴仙，重返７０蚊水平高見７０﹒４５銀，尾市升幅大為收窄，只係升咗超過

１巴仙，報６９﹒５銀。

魚缸咁不穩嘅情況下，派息向來都算豪爽嘅本地薑電訊佬成為資金避風港，香江電訊

（０６８２３）今朝一度彈起超過２巴仙，高見１０﹒４８銀，創近兩年新高，埋單跳起近１巴

仙，報１０﹒３２銀。香江寬頻（０１３１０）最威水，噚日抽高近半成後，今日又再嚟料，全

日升咗近２巴仙，報１２﹒１２銀，仲順便破埋頂，最新山頂位去到１２﹒４８銀。



＊人仔好掃興鐵鳥跌唔停，藥佬有人撐拖住齊齊彈＊



人行過去個周末就宣布降準，不過無咩幫助到中港魚缸，仲拖低咗人仔匯率，人仔中間價創

超過五個月低，搞到一眾鐵鳥喊哂口，好彩跌幅最尾都成功縮返唔少。國航（００７５３）今朝

最多腳軟過超過半成，仲有段時間都要喺國貨佬行列到包尾，最終埋單就只係碌低近３巴仙，報

７﹒８５銀。街坊南航（０１０５５）全日就走低４巴仙，報６﹒７２銀；而東航

（００６７０）一度倒升，最終跌唔夠１巴仙，報５﹒６５銀。

魚缸無方向，有唔少缸友選擇咗去追捧醫藥佬喎！中生製藥（０１１７７）跳起近４巴仙，

埋單報１２﹒１８銀；綠葉（０２１８６）都衝前近３巴仙，報８﹒４２銀；石藥

（０１０９３）就飛起近２巴仙，收報２３﹒５５銀，係今日最好表現國貨佬，勁！



＊炒消息出位恆大健康威，附屬提清盤創達被重判＊



要數到今日咁出位嘅魚毛，就不得不提到恆大健康（００７０８）喇，簡直好似升到唔識停

咁啊，全因為佢宣布要入主賈躍亭嘅電動車法拉第未來（ＦＦ），消息推動股價坐火箭！呢條魚

毛今日最多飆高過近八成，高見８﹒２８銀創埋上市新高，埋單依然衝前６６巴仙，報７﹒６６

銀，係是日最大升幅魚毛仔，勁！

同樣爆升嘅仲有國際資源（０１０５１），雖然個名可能唔太多人認識，不過自從午收之前

佢嘅成交突然爆增，帶動股價都一齊彈起，最終都仲跳起１１巴仙，報０﹒１銀。瀋陽公用

（００７４７）嘅內資股雖然被深圳金馬悉售，不過都仲頂得住，仲曾經跳高過１６巴仙添！最

終就彈起８巴仙，報０﹒３３銀。

不過，創達科技（０１３２２）就慘慘喇，附屬提出清盤呈請，拖累佢今日碌低近３１巴仙

，報０﹒３９５銀。請請！



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