《匯海澤言－葉澤恆》貿易戰影響浮現不利美國經濟，歐元借勢反彈

《匯海澤言》美國總統特朗普對多國進口的不同貨品徵收關稅，引發其他國家的不滿升溫。

他的貿易政策，亦對美國經濟帶來了負面影響。正當美國與歐盟的貿易糾紛加劇之際，美國大型

電單車生產商哈雷大衛森，為了避開歐盟報復美國鋼鋁關稅，計劃縮減美國生產規模，是美國首

間企業作出這個決定。是次的企業決定，對美國總統特朗普而言是一個較大的打擊，他對企業向

歐盟傾斜感到意外。評級機構穆迪亦警告，特朗普威脅向歐盟進口的汽車開徵兩成關稅，對汽車

業構成負面影響，將會增加生產成本，與及加價令客戶流失。

況且，美國將於下月６日開始向中國進口貨品徵收關稅，預料中國將會即時加徵同樣金額的

進口美國貨品，預料對兩國經濟的影響將會擴大。因此，目前情況下，對美國經濟的風險的確增

加了，亦印證為何聯儲局主席鮑威爾對貿易戰感到憂慮。近期，美國部分製造業指數出現明顯下

降，可能亦印證了貿易戰對美國製造業帶來壓力。預料美匯指數短期或借勢先行調整，預料美匯

指數或回試９３﹒５至９３﹒８水平。相對而言，歐洲與中國的貿易合作空間更大，加上市場已

消化歐洲央行延後加息，預料歐元兌美元或有機會回升至１﹒１７８０左右。



＊英國硬脫歐機會或增，料對英鎊帶來不利影響＊



英國與歐盟脫歐談判進展相當緩慢，目前距離雙方需最終拍板脫歐方案只距離四個月時間。

歐盟峰會將於後日舉行，但英國的脫歐白皮書要到下月９日才公布，意味有關白皮書未能趕及於

歐盟峰會前公布。消息指，首相文翠珊初步計劃於下月５日至６日開會，通宵討論脫歐事宜，以

決定脫歐白皮書內容，之後在９日公布最終版本白皮書。歐洲央行警告，英國銀行業需要加快就

不同脫歐情景作準備。央行亦重申，若有意在脫歐後在歐盟境內經營業務，需要在本月底前遞交

牌照申請，以確保業務可以過渡。基於英國的脫歐情況未明朗，將會限制英倫銀行的加息時間及

次數，這會對英鎊匯價帶來不利影響。在這情況下，預料英鎊兌美元在１﹒３１有支持，但在

１﹒３４左右有阻力。《東亞銀行高級外匯市場策略師 葉澤恆》

