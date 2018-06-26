內房領跌水泥股急挫，港股軟７９點收２８８８１再創半年低

《經濟通通訊社２６日專訊》貿易戰再升溫美股隔晚（２５日）急挫，拖累港股低開８０點

。其後內房股延續跌勢繼續下挫，加上騰訊（００７００）早段曾低見３８０元，一度失守

２５０天線，港股跌幅曾擴大至最多４５６點，低見２８５０５點再創６個月低位。午後騰訊及

友邦（０１２９９）等倒升，恆指最多曾拗腰彈７２點，高見２９０３４重上兩萬九。最終全日

仍收跌７９點或０﹒２８％，報２８８８１點。主板成交１２４７﹒７２億元，比上日增加

１６﹒２７％。

國指跌９０點或０﹒８％，報１１１１８點。滬指跌１４點或０﹒５２％，報２８４４點。



＊水泥股受壓海螺國指股包尾，人幣貶值中資航空股走低＊



安徽蕪湖空氣污染超標，水泥企業停產，而內地收緊棚改貸款的消息，亦拖累水泥股受壓。

海螺水泥（００９１４）下跌４﹒４５％，報４４元；中建材（０３３２３）下跌６﹒８９％，

報７﹒８４元；潤泥（０１３１３）下跌８﹒７９％，報７﹒６８元。

人幣貶值，中資航空股走低，國航（００７５３）下跌２﹒８５％，報７﹒８５元；東航

（００６７０）下跌０﹒５３％，報５﹒６５元；南航（０１０５５）下跌４﹒１４％，報

６﹒７２元。

內房股受挫，碧桂園（０２００７）下跌６﹒６５％，報１３﹒７６元，為最大跌幅藍籌；

融創中國（０１９１８）下跌４﹒８１％，報２７﹒７元。

重磅股方面，騰訊下跌０﹒７２％，報３８６元；港交所（００３８８）下跌１％，報

２３６﹒８元；匯控（００００５）下跌０﹒３４％，報７３﹒５元；友邦上升０﹒６７％，報

６７﹒６５元。

中移動（００９４１）升１﹒２４％，報６９﹒５元；中電信（００７２８）漲１﹒７０％

報３﹒６元；聯通（００７６２）跌０﹒６２％報９﹒６３元。上述三家電訊商創立的中國鐵塔

，市場消息指出將於本周尋求在港上市批准。

市場對貿易的憂慮仍未消散，舜宇（０２３８２）收升２﹒８１％報１４２﹒６元；瑞聲科

技（０２０１８）跌３﹒６１％報１０９﹒５元；中興通訊（００７６３）亦升４﹒４５％收

１２﹒２元。



＊恆大健康入主ＦＦ爆升６６％，半導體股造好華虹漲９％＊



恆大健康（００７０８）斥資約６７億元，入主賈躍亭創立的法拉第未來（ＦＦ）４５％股

權，成為第一大股東。股價今日最多曾爆升７９﹒６１％，高見８﹒２８元破頂，最終仍收升

６６﹒１６％，報７﹒６６元，為最大升幅個股。

創達科技（０１３２２）旗下附屬因無法贖回票據，提出清盤呈請，拖累股價下跌

３０﹒７％，報０﹒３９５元，為最大跌幅個股。

華虹（０１３４７）獲野村上望３２元，上升９﹒７８％，報２９﹒７５元，高見３０﹒１

元破頂。中芯（００９８１）亦造好，上升２﹒７３％，報１１﹒２８元。

醫藥股獲追捧，中生製藥（０１１７７）上升３﹒５７％，報１２﹒１８元；石藥

（０１０９３）亦上升１﹒７３％，報２３﹒５５元。（ａｌ）

