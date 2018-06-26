【港鐵頭痕】禮頓今交報告，張建宗：是否發布內容須先徵法律意見

《經濟通通訊社２６日專訊》港鐵（０００６６）工程問題愈揭愈多，其工程總承辦商禮頓

須於今日內就沙中線紅磡站地盤鋼筋被剪短事件向政府提交報告。署理行政長官張建宗指，收到

禮頓的報告後會向大家交代，但是否發布報告的內容則需諮詢法律意見。

張建宗指，若今日之內收不到報告，發展局會與禮頓接觸跟進，強調政府會嚴肅處理今次事

件，重申安全問題絕不妥協。（ｚｚ）

