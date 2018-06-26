《經濟通通訊社２６日專訊》港鐵（０００６６）工程問題愈揭愈多，其工程總承辦商禮頓
須於今日內就沙中線紅磡站地盤鋼筋被剪短事件向政府提交報告。署理行政長官張建宗指，收到
禮頓的報告後會向大家交代，但是否發布報告的內容則需諮詢法律意見。
張建宗指，若今日之內收不到報告，發展局會與禮頓接觸跟進，強調政府會嚴肅處理今次事
件，重申安全問題絕不妥協。（ｚｚ）
26/06/2018 10:04
【港鐵頭痕】禮頓今交報告，張建宗：是否發布內容須先徵法律意見
《經濟通通訊社２６日專訊》港鐵（０００６６）工程問題愈揭愈多，其工程總承辦商禮頓
須於今日內就沙中線紅磡站地盤鋼筋被剪短事件向政府提交報告。署理行政長官張建宗指，收到
禮頓的報告後會向大家交代，但是否發布報告的內容則需諮詢法律意見。
張建宗指，若今日之內收不到報告，發展局會與禮頓接觸跟進，強調政府會嚴肅處理今次事
件，重申安全問題絕不妥協。（ｚｚ）
|生財有道25/06/2018
【空置稅】泛民議員質疑囤積倡速推 功能組別：未動麵粉先動師傅
|生財有道25/06/2018
【空置稅】新地膺「囤王」當其衝 長實隨時交稅更多
|生財有道25/06/2018
【空置稅】山雨欲來 傳有發展商或司法覆核 地建會倡豪宅免稅
|生財有道25/06/2018
【小米上市】券商：初步市場認購反應冷淡 預料首掛股價相對疲弱
|FOCUS25/06/2018
【FOCUS】降準「強心針」藥效成疑 人幣恐加速轉弱
|興證快訊25/06/2018
中美貿易戰升溫
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰