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26/06/2018 10:04

【港鐵頭痕】禮頓今交報告，張建宗：是否發布內容須先徵法律意見

　　《經濟通通訊社２６日專訊》港鐵（０００６６）工程問題愈揭愈多，其工程總承辦商禮頓
須於今日內就沙中線紅磡站地盤鋼筋被剪短事件向政府提交報告。署理行政長官張建宗指，收到
禮頓的報告後會向大家交代，但是否發布報告的內容則需諮詢法律意見。
　　張建宗指，若今日之內收不到報告，發展局會與禮頓接觸跟進，強調政府會嚴肅處理今次事
件，重申安全問題絕不妥協。（ｚｚ）

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