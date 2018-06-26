《經濟通通訊社２６日專訊》行政長官林鄭月娥本月中表示，將於今個月內向公眾交代空置
稅事宜。署理行政長官張建宗被問到政府何時公布，張建宗指現時距離月底仍有３、４日時間，
籲大家耐心等待，政府會在適當時間向公眾交代。
外界猜測林鄭完成訪問歐洲後，原定周二返港改為直接上京，會見新上任的港澳工作協調小
組組長、國務院副總理韓正匯報香港特區府府和社會各界對粵港澳大灣區發展規劃有關問題的意
見和建議。可能影響公布空置稅的時間表。（ｃｗ）（ｚｚ）
26/06/2018 10:34
【空置稅】張建宗：政府將適時向公眾交代空置稅事宜
《經濟通通訊社２６日專訊》行政長官林鄭月娥本月中表示，將於今個月內向公眾交代空置
稅事宜。署理行政長官張建宗被問到政府何時公布，張建宗指現時距離月底仍有３、４日時間，
籲大家耐心等待，政府會在適當時間向公眾交代。
外界猜測林鄭完成訪問歐洲後，原定周二返港改為直接上京，會見新上任的港澳工作協調小
組組長、國務院副總理韓正匯報香港特區府府和社會各界對粵港澳大灣區發展規劃有關問題的意
見和建議。可能影響公布空置稅的時間表。（ｃｗ）（ｚｚ）
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