《經濟通通訊社２６日專訊》發展局局長黃偉綸表示，港鐵工程承建商禮頓建築於下午大約
５時，向政府提交有關沙中線紅磡站工程鋼筋被剪短事件的報告，當局會檢視是否需要採取進一
步規管行動，如有需要，會先讓禮頓辯解再作決定，現階段不揣測下一步行動，但最嚴重的規管
行動會是禁止有關承建商再在工務工程投標。
黃偉綸強調，政府對不同承建商都是公平公正、不偏不倚，亦都不會讓事件不了了之。至於
會否公開該份報告，黃偉綸指需要先諮詢法律意見。（ｃｗ）
26/06/2018 17:46
【港鐵頭痕】發展局指已收到禮頓報告，會檢視是否採取進一步行動
《經濟通通訊社２６日專訊》發展局局長黃偉綸表示，港鐵工程承建商禮頓建築於下午大約
５時，向政府提交有關沙中線紅磡站工程鋼筋被剪短事件的報告，當局會檢視是否需要採取進一
步規管行動，如有需要，會先讓禮頓辯解再作決定，現階段不揣測下一步行動，但最嚴重的規管
行動會是禁止有關承建商再在工務工程投標。
黃偉綸強調，政府對不同承建商都是公平公正、不偏不倚，亦都不會讓事件不了了之。至於
會否公開該份報告，黃偉綸指需要先諮詢法律意見。（ｃｗ）
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