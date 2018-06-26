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26/06/2018 09:17

【聚焦人幣】人民幣中間價再跌２８７點子五連跌，續創逾５個月低

　　《經濟通通訊社２６日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒５１８０，
較上個交易日大跌２８７點子，已連續第五日下跌，續創逾５個月新低。上個交易日報
６﹒４８９３。
　　人行降準，人民幣貶值預期升溫。昨日（２５日）在岸、離岸人民幣兌美元匯率一度創下年
內新低，分別突破６﹒５４和６﹒５５關口。工銀國際首席經濟學家程實認為，人民幣兌美元匯
率的中樞大約在６﹒３至６﹒４的位置，但雙向波動的區間會加大，年內有望在６﹒１至６﹒７
之間波動。

　　　　　　　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　　　　漲跌（ＢＰ）　
　　　　　　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　　　　　　　１美元╱人民幣　　　　　　６．５１８０　　　　＋　２８７．００　
　　　　　　　　１歐元╱人民幣　　　　　　７．６３２３　　　　＋　６５７．００　
　　　　　　　　１００日圓╱人民幣　　　　５．９４８２　　　　＋　４０４．００　
　　　　　　　　１港元╱人民幣　　　　　　０．８３０６　　　　＋　　３５．１０　
　　　　　　　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８．６６０５　　　　＋　５１９．００　
　　　　　　　　１澳元╱人民幣　　　　　　４．８３５１　　　　＋　１０１．００　
　　　　　　　　１紐元╱人民幣　　　　　　４．４９３９　　　　＋　　７９．００　
　　　　　　　　１新加坡╱人民幣　　　　　４．７８９３　　　　＋　１２０．００　
　　　　　　　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　６．６０８７　　　　＋　３８４．００　
　　　　　　　　１加元╱人民幣　　　　　　４．９０６５　　　　＋　１９７．００　
　　　　　　　　１人民幣╱林吉特　　　　　０．６１６１　　　　－　　　８．３０　
　　　　　　　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　　９．６１１５　　　　－　９６０．００　
　　　　　　　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２．０７７５　　　　＋　　９９．００　
　　　　　　　　１人民幣╱韓元　　　　１７０．８９００　　　　－　　　３．００　
　　　　　　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。（ｌｃ）

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