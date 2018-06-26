【聚焦人幣】人民幣中間價再跌２８７點子五連跌，續創逾５個月低

《經濟通通訊社２６日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒５１８０，

較上個交易日大跌２８７點子，已連續第五日下跌，續創逾５個月新低。上個交易日報

６﹒４８９３。

人行降準，人民幣貶值預期升溫。昨日（２５日）在岸、離岸人民幣兌美元匯率一度創下年

內新低，分別突破６﹒５４和６﹒５５關口。工銀國際首席經濟學家程實認為，人民幣兌美元匯

率的中樞大約在６﹒３至６﹒４的位置，但雙向波動的區間會加大，年內有望在６﹒１至６﹒７

之間波動。



貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

１美元╱人民幣 ６．５１８０ ＋ ２８７．００

１歐元╱人民幣 ７．６３２３ ＋ ６５７．００

１００日圓╱人民幣 ５．９４８２ ＋ ４０４．００

１港元╱人民幣 ０．８３０６ ＋ ３５．１０

１英鎊╱人民幣 ８．６６０５ ＋ ５１９．００

１澳元╱人民幣 ４．８３５１ ＋ １０１．００

１紐元╱人民幣 ４．４９３９ ＋ ７９．００

１新加坡╱人民幣 ４．７８９３ ＋ １２０．００

１瑞郎╱人民幣 ６．６０８７ ＋ ３８４．００

１加元╱人民幣 ４．９０６５ ＋ １９７．００

１人民幣╱林吉特 ０．６１６１ － ８．３０

１人民幣╱俄羅斯盧布 ９．６１１５ － ９６０．００

１人民幣╱南非蘭特 ２．０７７５ ＋ ９９．００

１人民幣╱韓元 １７０．８９００ － ３．００

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。（ｌｃ）

