《股金豐采－涂國彬》縱有短暫反彈，金價中線受壓

《股金豐采》特朗普發動的全球貿易戰，令風險偏好回落，股市和大宗商品普遍走弱。本以

為避險情緒可以令疲弱的黃金反彈，但近日始終受壓，處於弱勢。



＊美元強金價弱＊



這一波黃金的下跌，和美匯指數呈現相當高的負相關性。相對於經濟增速放緩的歐日，美國

的經濟基本面的確有優勢，資金再次從歐洲和新興市場流出，回到美元資產上。

美匯指數從４月中開始止跌反彈，逾升逾有，突破多個阻力位後，更在上周四（２１日）創

１１個月新高，在此期間累計上漲近７％。而黃金卻從１３６０美元的高位回落，連續受挫，技

術走勢向淡，同一期間下降了逾６％。在美元創新高的同時，金價創出年內新低，測試１２６０

美元的支持。投資者更傾向拿美元資產進行避險。

不過，近日美匯指數從高位回落，一是投資者擔憂貿易戰升級，二是獲利回吐壓力上升，目

前或考驗９４水平支持。但黃金並沒有隨著美元回落和避險情緒上升而大漲。在失守１２７０美

元之後，金價繼續面對沽壓，反覆測試１２６０美元。



＊金價隨時反彈＊



後市仍要特別關注美元和貿易戰的進展。如果貿易戰真的進一步惡化，影響到全球經濟增長

，便有可能拖累貨幣政策正常化的進程，包括美聯儲。屆時，美元走軟，金價可能隨時出現反彈

的機會，再次挑戰１３６０美元的高位。反之，美元若在調整後走強，貿易戰擔憂減弱，金價恐

怕還將下探低位。《永豐金融資產管理董事總經理 涂國彬》

（ｍａｒｋｔｏ＠ｗｆｇｏｌｄ﹒ｃｏｍ）



＊ 涂國彬為證監會持牌人士，並無持有上述股份之財務權益

