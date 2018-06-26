《中國監管》滬深交易所：上市公司股票質押交易風險總體可控

《經濟通通訊社２６日專訊》近日Ａ股市場波動大，股權質押平倉壓力上升，中國證券業協

會負責人表示，已經注意到市場的關注。根據滬深交易所統計數據，目前兩市股票質押市值加權

平均履約保障比例維持在２００％，低於平倉線的股票質押市值在兩市總市值中的佔比為１％，

股票質押融資風險總體可控。

上交所表示，截至目前，滬市股票質押平均履約保障比例為１８１％，股票質押總市值佔滬

市總市值的３％，其中，低於平倉線的股票質押市值在滬市總市值中的佔比不到０﹒２％。

而深交所則指，目前深市股票質押平均履約保障比例為２２３％，低於平倉線的股票質押市

值佔深市總市值的比例不到２％。



＊券商普遍下調股票質押率至不足５折＊



另一方面，多間內地券商正排查存續的股票質押、大額融資風險，有部分更要求在月底前完

成此類客戶回訪。

值得注意的是，券商已經下調股票質押的質押率，普遍低於５折。有中型上市券商表示，目

前新增的項目風控從嚴，質押率普遍比原來下調。

根據滬深交易所與中國結算年初發布的股票質押式回購交易及登記結算業務修訂辦法，股票

質押率上限為不得超過６０％。



＊銀行業協會：金融機構要做好股票質押融資業務風險管理＊



對於股票質押風險情況，中國銀行業協會專職副會長潘光偉表示，銀行業金融機構要科學合

理地做好股票質押融資業務風險管理，在質押品觸及止損線時，質權人應綜合評估出質人實際風

險情況，採取恰當方式妥善處理。

潘光偉亦指出，銀行業金融機構要堅決支持供給側結構性改革，在做好風險防範的前提下，

把握結構性去槓桿的力度及節奏。商業銀行要採取綜合授信等方式支持生產經營基本面良好、具

有發展空間的上市公司，亦要按市場化、法治化原則，支持暫時生產經營困難但前景良好的企業

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