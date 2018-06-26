《經濟通通訊社２６日專訊》在岸離岸人民幣跌幅擴大，再創年內新低。人民幣兌一美元即
期匯率（ＣＮＹ）現跌２９８點子，報６﹒５５３８，上個交易日即期匯率收盤報
６﹒５２４０。離岸人民幣現跌２１７點子，報６﹒５６３２。（ｌｃ）
26/06/2018 11:33
【聚焦人幣】在岸、離岸人民幣跌幅擴大，再創年內新低
《經濟通通訊社２６日專訊》在岸離岸人民幣跌幅擴大，再創年內新低。人民幣兌一美元即
期匯率（ＣＮＹ）現跌２９８點子，報６﹒５５３８，上個交易日即期匯率收盤報
６﹒５２４０。離岸人民幣現跌２１７點子，報６﹒５６３２。（ｌｃ）
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