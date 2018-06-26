【人行降準】惠譽：斷言中國貨幣政策轉趨寬鬆言之尚早

《經濟通通訊社２６日專訊》內地經濟增長放緩及貿易風險上升之際，人民銀行下月將進行

年內第三次降準，市場估計新一輪貨幣寬鬆已啟動。不過，惠譽認為，斷言降準是表明政策立場

回歸寬鬆為時過早。

惠譽認為，應該在採取流動性管理措施的背景下看待今次降準，相信人行是為了在持續打壓

影子銀行的情況下，確保銀行間融資狀況穩定。

另外，因應信貸增速以及房地產市場轉弱，惠譽預計下半年中國經濟增長將會放緩。

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