《Ａ股行情》滬綜指收跌０﹒５％，棚改貸款收緊重挫地產鋼鐵股

《經濟通通訊社２６日專訊》貿易緊張局勢持續發酵，最新報道指國開行已收緊用於棚改新

項目的抵押補充貸款（ＰＳＬ）審批，地產、鋼鐵、建材股重挫拖低大市。

滬綜指今早裂口低開，下插至２８０３點後觸底反彈，午後跌幅一度擴大，惟尾市拗腰向上

，最終收報２８４４﹒５１點，創逾兩年收市新低，跌０﹒５２％，連跌兩日，自１月２４日的

年內收市高位回落２０％，踏入技術熊市，深成指倒升０﹒１６％，創業板升１﹒７１％。人行

連續兩日在公開市場淨回籠資金，惟兩市全日成交額有所增加，達３２５８億元人民幣，較上日

（２５日）增近６％。

市場對後市看法不一，有分析指，目前Ａ場人氣低迷，悲觀情緒蔓延，料短線仍有調整空間

。不過，亦有分析認為，創業板今日上升，意味利空即將出盡，估計市場進一步下跌的空間已不

大，今個星期滬綜指在２８００－２９５０點之間反復磨底，下月起大市或會迎來一波修復，滬

綜指有望回升至３１００點水平。



＊地產、鋼鐵及水泥股領跌兩市＊



棚改貸款政策收緊成跌市元兇，有傳ＰＳＬ審批權收歸國開行總行，意味流入房地產的資金

會大幅減少，棚改火熱的三、四線城市樓價或會降溫。雖然國開行否認，但仍難掩市場對樓市調

控收緊的憂慮。新城控股（滬：６０１１５５）一度跌停，收挫７％，重磅房企招商蛇口

（深：００１９７９）、保利（滬：６０００４８）及綠地（滬：６００６０６）齊挫４％，萬

科（深：０００００２）亦跌３％。

消息亦拖累鋼材及建材股，紅宇新材（深：３００３４５）跌停，新鋼

（滬：６００７８２）挫近５％；安徽蕪湖水泥企業停產，海螺水泥（滬：６００５８５）挫

４％，華新水泥（滬：６００８０１）挫５％。



＊降準後遺未散，銀行航空股繼續下插＊



四大銀行股跌幅依然較大，建行（滬：６０１９３９）挫３％，工行（滬：６０１３９８）

、農行（滬：６０１２８８）跌約２％，中行（滬：６０１９８８）跌１％。

在岸及離岸人民幣再創年內新低，惟沙特阿拉伯及俄羅斯的石油官員暗示增產量較早前部分

油組成員國透露的多，國際油價上日下跌，減低對航空股的殺跌壓力，國航

（滬：６０１１１１）挫４％，南航（滬：６０００２９）挫３％，東航（滬：６００１１５）

跌不足１％。

而人行明言鼓勵大部分降準釋放的資金流入「債轉股」項目繼續刺激相關概念股走高，天津

普林（深：００２１３４）連續兩日漲停，海德股份（深：０００５６７）漲４％。



＊貿易再開戰，倒逼科技股抽升＊



中美貿易戰烽火再燃燒，有傳美國總統特朗普計劃限制中國投資美國科技企業，國產軟件、

芯片股等再崛起。中國軟件（滬：６００５３６）及浪潮軟件（滬：６００７５６）等強勢漲停

，華燦光電（深：３００３２３）漲５％。

滬深交易所齊齊出口術維穩，指兩市上市公司股票質押風險總體可控，券商股應聲反彈，新

股中信建投（滬：６０１０６６）及南京證券（滬：６０１９９０）漲停，中信証券

（滬：６０００３０）及國泰君安（滬：６０１２１１）升近１％。（ｋｌ）



表列滬深股市主要指數



收市 升╱跌 成交金額

（點） （％） （億元人民幣）

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滬深３００指數 ３５３１﹒１１ －０﹒８２



上證綜合指數 ２８４４﹒５１ －０﹒５２ １３８４﹒００

深證綜合指數 １５９６﹒１７ ＋０﹒５６ １８７４﹒００



上證Ｂ股指數 ２８８﹒２６ －０﹒０１ １﹒１８

深證Ｂ股指數 １０５２﹒７８ －０﹒４４ ０﹒８３



上證１８０指數 ７６１７﹒５２ －０﹒９６

上證３８０指數 ４７５２﹒３２ ＋０﹒１９



深證成份指數 ９３３９﹒３７ ＋０﹒１６

中小創新指數 １８５１﹒０２ ＋０﹒９６

深圳創業板指數 １５６４﹒９２ ＋１﹒７１

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