《經濟通通訊社２６日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒５１８０，較上個交易日大跌
２８７點子，連續第五日走低，續創逾５個月新低。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開７５點子，報６﹒５３１５，上個交易日即期
匯率收盤報６﹒５２４０。（ｌｃ）
26/06/2018 09:39
【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市貶７５點子，報６﹒５３１５
《經濟通通訊社２６日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒５１８０，較上個交易日大跌
２８７點子，連續第五日走低，續創逾５個月新低。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開７５點子，報６﹒５３１５，上個交易日即期
匯率收盤報６﹒５２４０。（ｌｃ）
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