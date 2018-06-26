【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市貶７５點子，報６﹒５３１５

《經濟通通訊社２６日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒５１８０，較上個交易日大跌

２８７點子，連續第五日走低，續創逾５個月新低。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開７５點子，報６﹒５３１５，上個交易日即期

匯率收盤報６﹒５２４０。（ｌｃ）

