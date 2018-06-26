【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收跌３２０點子，創年內新低

《經濟通通訊社２６日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒５５６０，

較上個交易日４時３０分收盤價大跌３２０點子，創年內新低。全日在６﹒５５８５至

６﹒５３１５之間波動。

離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現跌２０７點子，報６﹒５６２２。

今日人民幣兌一美元中間價報６﹒５１８０，較上個交易日跌２８７點子，續創５個月新低

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