《經濟通通訊社２６日專訊》人行周日（２４日）宣布定向降準，釋放７０００億元人民幣
資金，用作支援債轉股及小微企業融資。美銀美林發表報告指，儘管人行降準、擴大ＭＬＦ抵押
品範圍對市場而言是一個寬鬆政策的信號，但對近期違約繼續增加的擔憂削弱了市場情緒，非
ＡＡＡ級公司發行人再融資的難度已高到難以置信。
美銀美林預測，如果非ＡＡＡ級公司債發行一級市場持續疲弱，中國國內債券違約率下半年
或快速攀升，國內債券市場未能滿足這些發行人的再融資需求。（ｅｙ）
26/06/2018 13:48
【債務風險】美銀美林：融資環境若不改善，企業債違約率將急升
《經濟通通訊社２６日專訊》人行周日（２４日）宣布定向降準，釋放７０００億元人民幣
資金，用作支援債轉股及小微企業融資。美銀美林發表報告指，儘管人行降準、擴大ＭＬＦ抵押
品範圍對市場而言是一個寬鬆政策的信號，但對近期違約繼續增加的擔憂削弱了市場情緒，非
ＡＡＡ級公司發行人再融資的難度已高到難以置信。
美銀美林預測，如果非ＡＡＡ級公司債發行一級市場持續疲弱，中國國內債券違約率下半年
或快速攀升，國內債券市場未能滿足這些發行人的再融資需求。（ｅｙ）
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