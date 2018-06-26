《經濟通通訊社２６日專訊》智能語音技術公司思必馳宣布，已經完成５億元人民幣Ｄ輪融
資，本輪融資由元禾控股、中民投領投，深創投、富士康、聯發科跟投。思必馳創始人兼ＣＥＯ
高始興表示，目前思必馳已有比較明確的上市計劃，會優先考慮在國內上市。（ｅｙ）
26/06/2018 16:31
【擁抱新經濟】思必馳獲５億元人幣融資，計劃優先考慮Ａ股上市
《經濟通通訊社２６日專訊》智能語音技術公司思必馳宣布，已經完成５億元人民幣Ｄ輪融
資，本輪融資由元禾控股、中民投領投，深創投、富士康、聯發科跟投。思必馳創始人兼ＣＥＯ
高始興表示，目前思必馳已有比較明確的上市計劃，會優先考慮在國內上市。（ｅｙ）
|FOCUS26/06/2018
【FOCUS】「賈布斯」獲恒大馳援 「雷布斯」跌回現實
|國際動態26/06/2018
土總統連任 反對派警告獨裁統治
|生財有道25/06/2018
【空置稅】泛民議員質疑囤積倡速推 功能組別：未動麵粉先動師傅
|生財有道25/06/2018
【空置稅】新地膺「囤王」當其衝 長實隨時交稅更多
|生財有道25/06/2018
【空置稅】山雨欲來 傳有發展商或司法覆核 地建會倡豪宅免稅
|生財有道25/06/2018
【小米上市】券商：初步市場認購反應冷淡 預料首掛股價相對疲弱
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰