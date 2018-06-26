【擁抱新經濟】思必馳獲５億元人幣融資，計劃優先考慮Ａ股上市

《經濟通通訊社２６日專訊》智能語音技術公司思必馳宣布，已經完成５億元人民幣Ｄ輪融

資，本輪融資由元禾控股、中民投領投，深創投、富士康、聯發科跟投。思必馳創始人兼ＣＥＯ

高始興表示，目前思必馳已有比較明確的上市計劃，會優先考慮在國內上市。（ｅｙ）

