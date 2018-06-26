【ＦＯＣＵＳ】「賈布斯」獲恒大馳援，「雷布斯」跌回現實

【ＦＯＣＵＳ】有「賈布斯（相對蘋果教主喬布斯）」之稱的樂視創辦人賈躍亭，其宣稱

「Ａｌｌ Ｉｎ」的法拉第未來（Ｆａｒａｄａｙ Ｆｕｔｕｒｅ，ＦＦ）電動車，迎來大金主

恆大集團。根據恆大健康（００７０８）與ＦＦ原股東的協議，倘若ＦＦ電動車於今年底前不能

實現量產，管理層（包括賈躍亭）的投票權將全數交回恆大。

距離年底尚有半年，曾令融創（０１９１８）「孫大聖」無功而返的賈躍亭，能否如期令疑

幻似真的ＦＦ實現量產，仍是未知之數。

另一邊廂，有「雷布斯」之稱的雷軍的「親生仔」小米集團（０１８１０），首日公開招股

僅錄超購約０﹒９倍，為自去年９月新經濟股熱潮以來新股反應最冷。「賈布斯」、「雷布斯」

的故事盡顯創業不易，恆大接棒結局如何、小米會否破發，時間很快會給出答案。



＊響應恆大「打造百年老店」＊



２０１４年創立的ＦＦ，因樂視資金鏈拖累，２０１６年陷入停產危機，債務纏身的賈躍亭

遠走美國，至今仍名列內地「失信被執行人」名單。今年３月，累計豪擲１７０億元人幣打救樂

視的融創主席孫宏斌選擇割席，更當場撒淚稱「願賭服輸」；如今，恆大主席許家印接棒馳援賈

躍亭，不過目標對象鎖定甚具未來概念光環的ＦＦ電動車。

早在去年底，市場就盛傳恆大位於香港的基金投資了３億美元於ＦＦ註冊於開曼群島的離岸

公司。４月，恆大宣布與中科院全面合作，未來１０年擬投入千億用於航空航天、集成電路、量

子科技、人工智能等高科技。而投資ＦＦ，顯然是許家印所稱「打造恆大百年老店」戰略的重要

一步。



＊特斯拉之鑑，落注手尾勢長＊



為支持恆大健康６７﹒５億元入股ＦＦ的４５％股權，恆大特別向恆大健康提供年息７﹒６

厘的３年期無抵押貸款。或是吸取孫宏斌的教訓，只擁有１２％投票權的恆大健康預先「買定保

險」，列明一旦「管理層（包括賈躍亭）不能履行職責」，其８８％投票權將全數交回給恆大。

賈躍亭一直被坊間戲稱為「活在ＰＰＴ中」和「說故事高手」，不過消息指，ＦＦ首款高端

車型ＦＦ９１已運抵北京，很快將向公眾開放展示；而ＦＦ關聯公司睿馳汽車４月剛以底價

３﹒６４１億元拍得廣州南沙保稅區的製造業地塊，似令ＦＦ量產計劃更進一步。

不過，全球電動車先驅特斯拉至今未達量產目標，且首季歸屬於普通股股東的淨虧損同比擴

大１１５％至７﹒１億美元。從此角度看，恆大落注ＦＦ的手尾仍將很長，但樂視網

（深：３００１０４）周二開市即漲停，恆大健康更飆升３０％，恆大則跌逾５％。

至於風頭一時無兩的小米跌回現實，能夠再造一個印度神話撐起上限５１倍ＰＥ，「賈布斯

」、「雷布斯」都將很快直面資本市場的檢驗。《經濟通通訊社記者 俞瑾》

