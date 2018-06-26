《匯市縱橫－蕭啟洪》定向降準緩錢荒，堅定實施去槓桿

《匯市縱橫》剛過去的周日（２４日），人民銀行宣布，自７月５日起下調國有大型商業銀

行、股份制商業銀行、郵政儲蓄銀行、城市商業銀行、非縣域農村商業銀行、外資銀行的人民幣

存款準備金率０﹒５個百分點，總共釋放７０００億元人民幣。人行是次降準有兩大用意。其一

，下調對國有大型商業銀行和股份制商業銀行的人民幣存款準備金率釋放５０００億元資金用以

推動「債轉股」。其二，下調郵政儲蓄銀行、城市商業銀行、非縣域農村商業銀行、外資銀行人

民幣存款準備金率的人民幣存款準備金，釋出２０００億元資金投放於小微企貸款，援助面對融

資困難的小微企。

其實上述兩項措施都出於一個目的：紓緩去槓桿對企業帶來的衝擊。中國債市近期頻頻出現

違約事件，引起市場關注。數據顯示，２０１８年至今，中國已發生２１宗債券市場違約事件，

合共違約公司債金額達人民幣２０２億元，較去年同期增４１％，其中，７０％的違約債券發行

人為民營企業。現在中國致力打壓影子銀行、去槓桿，對這些依賴融資和槓桿進行過度擴張的民

企影響最大，加上近期中美貿易戰首當其衝的又是小微企業，是次降準能為它們緩解一下燃眉之

急，防控金融風險。

離岸人民幣本月中跌穿自２０１７年中開始的上升通道，９日內貶值２﹒６％。定向降準、

中美貿易戰和美國加息，幾個因素或使人民幣波動進一步擴大。



＊本周策略＊



人幣：本周建議候低於６﹒５０５０買入美元兌離岸人民幣，目標６﹒５８５０，止蝕

６﹒４５００。

歐元：上周建議候高於１﹒１７２０沽出歐元兌美元已成交，目標１﹒１５２０，止蝕

１﹒１８８０。



《永隆銀行司庫 蕭啟洪》

