《ＥＴＦ導航－陸頴詩》中美貿易談判過程料崎嶇漫長

《ＥＴＦ導航》近期中美兩國貿易摩擦升溫，更引發全球金融市場大幅震盪。領航認為，中

美之間全面出現貿易戰的機會不大，但要達成最終的貿易協議，路途料崎嶇漫長。



＊「保護主義」仍屬基線情境＊



雖然中美兩國先後發表強硬言論，而且互有行動，但相信它們都明白到全面引發貿易戰的結

果將會是「雙輸」。根據領航投資策略及研究部的分析，我們認為出現「保護主義」的情境，即

實施有限的貿易關稅，而中美最終達成全面的貿易及投資協議，機會率是５０％－６０％。

談判之路料崎嶇不平，但我們認為雙方最終會達成協議，這是我們的基線情境分析。在此情

境下，全球經濟及通脹料只會受到少量的影響，但市場波動性料仍會加劇。

另一方面，雙方為了力求作出令人入信的威脅性言論，錯誤計算及溝通失誤的風險已見大幅

上升。因此，在達成最終協議前，可能會出現不只一次「以牙還牙」式的交手，目前便見相關情

況出現。



＊貿易戰料使美國通脹上升及中國增長放緩＊



我們認為，出現「貿易戰」情境的機會率是３０％－４０％。這包括較小規模的貿易戰，例

如中美實際上向對方５００億美元的進口貨品徵收２５％關稅，以至較大型的貿易戰，如雙方擴

大徵稅規模等。

貿易戰將會導致美國的通脹率上升及中國增長放緩，而相關影響料將會擴散至全球其他國家

。根據領航投資策略及研究部的分析，從增值角度來看，中國出口的貨品超過三分之一實際上在

其他地方製造，尤其是中國的電子及機械出口，而該等貨品正是美國政府就中國貿易做法進行《

貿易法》中３０１條款調查的目標產品項目。中國每出口１美元，０﹒２美元是來自亞洲及０﹒

０７美元則來自歐洲。因此，若干亞洲市場如日本、韓國及台灣等將會受到更大的影響，原因是

該等市場已融合於地區的供應鏈之中。

如小型的貿易衝突或貿易戰只限於關稅及保護主義措施，預期全球經濟可免於陷入更深的衰

退。顯然而見，中國和美國在全球經濟地位舉足輕重，兩國合計佔全球ＧＤＰ的３８％。然而，

兩國的國際貿易縱然龐大，只佔全球貿易總額１﹒８％，以及佔它們合計ＧＤＰ的約２％。中國

對美國的出口佔中國ＧＤＰ約４％，而美國對中國出口佔美國ＧＤＰ約１％。因此，預期對美國

及中國增長的影響會在可控制的範圍內，而加徵關稅只會令中國及美國經濟增長的上行風險有所

減少。



＊出現「孤立主義」情況機會低＊



至於最終會否出現「孤立主義」的情況，我們認為機會率只有１０％。如該情況發生，意味

著中美外交關係在多方面將會受損，包括經濟、政治及文化。如果出現重大的報復行動，例如美

國對中國進行廣泛制裁，而中國拋售美國國庫券，將會導致金融市場大幅震盪，最終甚或出現全

球經濟衰退。樂觀地而言，我們認為出現這種情況的機會很低，因為所帶來的後果對中美雙方均

為極度負面。

在中美貿易談判漫長而崎嶇的過程中，預期將會伴隨著不確定性因素，令市場的波動性加劇

。投資者固然需留意全球市場的發展，但我們並不建議投資者只就個別市場事件而為投資組合作

出短線的戰略性轉變，而應保持低成本、長線投資及多元分散的投資策略。

《領航投資香港亞洲零售及中介業務董事總經理 陸頴詩》

