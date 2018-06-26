《股壇解碼－戴名》美元「抽水」無止境；北京首都機場腹背受敵

《股壇解碼》美聯儲議息會後聲明，預計到２０１８年底前極有可能還有兩次加息，變成全

年將加息４次，超出了市場原先加息３次的預測。另外，２０１９年美聯儲的加息預計會由原來

的加息２次變成３次，當美元息率進一步提高時，美元「抽水效應」將會表露無違。美國總統特

朗普面對Ｇ７峰會的不歡而散，從中美貿易戰到Ｇ７峰會，他的最終目的很有可能是尋求Ｇ７國

家之間零關稅、零壁壘和零補貼，而他新提倡的西方自貿區概念將會是一個有效而受歡迎的方案

。說到底美國市場是一塊被虎視眈眈的肥肉，如果可以零關稅打進美國市場的話，相信很多國家

也樂意和美國做生意。雖然特朗普表面上是反覆無常，但選民看似愈來愈接受他這一套，就以美

國已有半數州分舉行了預選為例，在共和黨預選中誰受到特朗普支持，誰就勝出，看來共和黨在

中期選舉的形勢比較樂觀，而特朗普連任的機會應該也是毫無疑問，全球各國看來還要多忍受幾

年特朗普的機靈擅變。



＊新一輪難民潮困擾歐盟各國，長貧難顧＊



歐洲新一輪的難民潮再度困擾歐盟各國，更有成員國出現拒絕收容難民的行為，身為歐盟領

軍國的德國召集成員國開會磋商有關難民處理的安排。難民問題已不是一朝一夕的新問題，何解

到今天為止對歐盟也是一個難題？歸根究底也就是歐盟各成員國的經濟實力參差不齊，造成對難

民的承受力也不一樣，當中像意大利和西班牙這些國家，少接收一個難民也是一件好事，畢竟這

些國家自己都要節衣縮食去維持經濟開支，當然是不希望接收難民增加負擔。



＊股權置押需要申請才能斬倉，本末倒置＊



小米集團（０１８１０）ＣＤＲ急剎車，很多市場人士都意料之中，原先是小米ＣＤＲ先行

，港股ＩＰＯ接著補上，這樣的安排已是喜劇一齣。整個小米ＣＤＲ審批流程之簡單，時間之快

速更是讓人摸不著頭腦，對一隻沒有實體股票背書的預託證券來說，創新程度已非一眾書呆子所

能理解。

上周五（２２日）中午時間，Ａ股市場流傳大額股權置押需先向監管部門申請才能斬倉，如

果消息屬實的話，相信是上周的Ａ股大跌已經造成連串爆倉，為了不讓個別股份出現斷崖式下跌

和市場出現恐慌拋售，監管機構只好出此下策，但股價繼續下跌的話，損失到底由券商還是投資

者來承擔是一大問題，其實過份干預市場畢竟不是一個好方法。

人行加大力度放水，７月５日起實施定向降準，牽涉金額達７５００億人幣，當中５０００

億人幣用於支援債轉股，２０００億人幣用於開拓小微企業貸款，估計現時國內企業對於償還銀

行貸款已到了無能為力的地步，而小微企業則面對借不到錢的困境，政策原意很好，但銀行身為

商業機構不可能冒險貸款給小微企業，最後結果可能也是得政策無所用。既然降準對市場已經愈

來愈失效，看來加息已是無可避免。



＊久守必失，港股２８４００才找到支持＊



上周二（１９日）本欄提到心恆指牛證重貨區在２９０００至２９１００點之間，恆指在上

周五下試２９０８９點後反彈，投資者要留意上周三（２０日）恆指反彈時期權出現異常開倉活

動，當時大市點位在２９９００點附近，淡倉分別建於３００００點和３０６００點的位置，只

要３００００點淡倉不平倉投降，大市將下試２８４００點附近位置才找到支持。

上周香港市場熱話當然是小米ＩＰＯ，市值規模從當初傳聞的１０００億美元不斷向下修訂

，估計最後會貼近招股上限定價，市值在６２０億至６５０億美元的規模。有意認購的投資者要

注意幾件事，從招股文件中數據推測，小米很多收入源自對關聯公司的銷售，對比其他同業的數

據，小米毛利率要比其他同業的高，而銷售量對比行業數據也是有點異常，有點似曾相識的感覺

，當年某老闆就是將所有成本轉嫁在關聯公司身上，通過對關聯公司的不斷銷售來增加利潤，而

關聯公司就因為存貨堆積如山導致年年虧損。其次，是小米上市前有關１００多億股權激勵安排

，對投資者而言是合規不合理。其三，是基石投資者中以中資為主，是肥水不流別人田還是不被

看好，關鍵是其中外資身份的高通讓人有條件交換的感覺，其他如中移動也有同感，加上

２０多倍的市盈率ＩＰＯ已不是一般的高，投資者抽籤與否自行定奪。



＊股票簡評：首都機場盈利能力見頂回落＊



北京首都機場股份（００６９４）主要從事在北京首都機場經營和管理航空性業務及非航空

性業務。該股上周二（１９日）裂口低開，一度下挫近３０％，事緣集團在６月１５日收到中國

民用航空局通知，經國務院批准，取消民航發展基金用於北京首都國際機場等三家上市機場返還

作企業收入處理政策，預期這次政策調整將對公司未來收入產生一定程度的負面影響，管理層預

計公司２０１８年度收入將因此減少不超過人民幣１﹒２億元。該公司２０１７年度飛機升降架

次接近６０萬架次，較前年同期輕微減少，旅客輸送量和貨物輸送量則出現輕微上升，按此推斷

集團的吞吐量可能已經接近飽和。隨著北京新機場的投入使用，該公司的輸送量將被分流，這對

集團或多或少構成一定的業務流失，故現有的市場體量上謀求突破相信也是一件容易事。從集團

去年的收入增幅不及利潤增幅可以看出，管理層在控制成本上下過功夫，預計集團未來的常規維

修開支將會增加和受到新機場加入競爭的緣故，盈利能力將會見頂回落。投資者有貨在手，宜先

沽貨離場，可考慮在７﹒２元附近再買入。《資深市場人士 戴名》



＊ 以上觀點僅為個人對市場的看法，並非任何投資勸誘或建議。

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