《專家之言－黃文傑》新興市場股指超賣，進取投資者小注博反彈

《專家之言》貿易戰再起烽煙，中美兩國的態度愈發的強硬，不過市場的反應卻是相對平靜

的，貿易戰對其影響較低的科技股更是屢創新高。筆者估計，市場普遍認為，美國對華實施關稅

的日子在７月６日，當中還有談判的時間，因此現時兩國強硬的態度只是為談判立籌碼而已。投

資者如斯想法，基於貿戰最終只是傷敵一千，自傷八百的舉動，為雙方最終利益著想的話，談判

只是唯一之法。筆者不反對這個看法，但卻認為共識未必能在短期內發生。皆因，兩者的分歧並

不止於是貿易差距，且看過去的交鋒便可得見，美國一直揚言要求一個更為公平公正的貿易環境

，例如要求中國政府取消對各行各業的補貼等等。從這可見，美國不斷在針對著「中國製造

２０２５」發聲。當然，當中是為了公平，還是為了打壓，則不得而知。反之，「中國製造

２０２５」正是中方未來發展重點之一，因此在談判上，中方只表明將會購買更多的美國商品，

以圖縮減其貿易順差，但在行業補貼上卻沒說上多少。



＊中美貿易戰談判未必７月６日前完成＊



截筆時，傳言美國總統特朗普擬新增兩項操作，其一是阻止中國企業持有美國科技企業

超逾２５％的股權，其二則是加強出口管制，明言針對「中國製造２０２５」的技術。另一邊廂

，中國亦宣布將在７月５日下調存款準備金，以備隨時而來的貿戰。筆者認為，現時貿易戰還是

在「口水」的階段，兩國均未正式嚐到當中所帶來的痛苦，分歧如斯之大，那又怎有動機讓步？

因此，筆者估計，美中兩方或許已準備了會輕輕的先打上一場，然後大家也感到痛了，那便有足

夠誘因去談當中的分歧。換句話說，貿戰最終解決的是要靠談判，但卻未必能在７月６日前完成

。政治之事變幻莫測，貿戰發展如何還有待觀察，這方面可待第二季業公布，從各企業盈利受損

多少而了解在這場戰役中那方佔上上風。



＊美元中長線易升難跌，新興市場弱勢＊



近日美股獨強，新興市場走勢卻是疲弱不堪，ＭＳＣＩ新興市場指數更是曾出現５０天跌穿

２００天線的「死亡交叉」。主因不難理解，美元強勢所致。不過此情況近日或許會有所變動，

從技術層面而言，美匯指數近日出現背馳，指數現在的水平比５月底所創的高點更高，但１４天

強弱相對指數則明顯較低。同時，美元指數中佔最大權重的歐元卻見雙底跡象，因此不排除美元

會在短期內出現明顯回吐，這樣新興市場便能稍稍鬆綁，ＭＳＣＩ新興市場指數已步入超賣水平

，進取的投資者可以投放小注資金博其反彈，惟要懂得隨時轉身。始終今年在聯儲局不斷加息，

稅改令資金大舉回流美國的情況下，美元即使短期出現回吐，但中長線還是易升難跌的，因此，

可預示新興市場弱勢暫時還是難以逆轉，投資者只宜博其短線的反彈。

《高富金融集團投資研究部投資經理 黃文傑》

