《經濟通通訊社２６日專訊》內地鋰化合物生產商贛鋒鋰業（深：００２４６０）擬發行Ｈ
股，今日起在市場進行需求詢量，獨家保薦人為花旗。
該公司在月中收到中證監核準公司新發行不超過２﹒１３億股境外上市外資股，每股面值人
民幣１元，全部為普通股。（ｅｃ）
26/06/2018 11:24
【新股上市】消息指贛鋒鋰業發Ｈ股今起市場需求詢量
《經濟通通訊社２６日專訊》內地鋰化合物生產商贛鋒鋰業（深：００２４６０）擬發行Ｈ
股，今日起在市場進行需求詢量，獨家保薦人為花旗。
該公司在月中收到中證監核準公司新發行不超過２﹒１３億股境外上市外資股，每股面值人
民幣１元，全部為普通股。（ｅｃ）
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