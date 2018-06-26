【新股上市】消息指贛鋒鋰業發Ｈ股今起市場需求詢量

《經濟通通訊社２６日專訊》內地鋰化合物生產商贛鋒鋰業（深：００２４６０）擬發行Ｈ

股，今日起在市場進行需求詢量，獨家保薦人為花旗。

該公司在月中收到中證監核準公司新發行不超過２﹒１３億股境外上市外資股，每股面值人

民幣１元，全部為普通股。（ｅｃ）

