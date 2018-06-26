【新股上市】消息指中國鐵塔本周尋求在港上市批准

《經濟通通訊社２６日專訊》外媒引述市場消息人士指出，中國鐵塔赴港ＩＰＯ尋求上市審

批。上月市場消息指出，中國鐵塔上市擬資１００億美元。中金及高盛為聯合保薦人。

該公司計劃下星期開始預路演，預期７月下旬掛牌。

中國鐵塔是由中移動（００９４１）、聯通（００７６２）及中電信（００７２８）合資持

設成，為通訊鐵塔基礎設施服務提供商。（ｅｃ）

