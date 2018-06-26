《經濟通通訊社２６日專訊》外媒引述市場消息人士指出，中國鐵塔赴港ＩＰＯ尋求上市審
批。上月市場消息指出，中國鐵塔上市擬資１００億美元。中金及高盛為聯合保薦人。
該公司計劃下星期開始預路演，預期７月下旬掛牌。
中國鐵塔是由中移動（００９４１）、聯通（００７６２）及中電信（００７２８）合資持
設成，為通訊鐵塔基礎設施服務提供商。（ｅｃ）
26/06/2018 11:37
【新股上市】消息指中國鐵塔本周尋求在港上市批准
《經濟通通訊社２６日專訊》外媒引述市場消息人士指出，中國鐵塔赴港ＩＰＯ尋求上市審
批。上月市場消息指出，中國鐵塔上市擬資１００億美元。中金及高盛為聯合保薦人。
該公司計劃下星期開始預路演，預期７月下旬掛牌。
中國鐵塔是由中移動（００９４１）、聯通（００７６２）及中電信（００７２８）合資持
設成，為通訊鐵塔基礎設施服務提供商。（ｅｃ）
|國際動態26/06/2018
土總統連任 反對派警告獨裁統治
|生財有道25/06/2018
【空置稅】泛民議員質疑囤積倡速推 功能組別：未動麵粉先動師傅
|生財有道25/06/2018
【空置稅】新地膺「囤王」當其衝 長實隨時交稅更多
|生財有道25/06/2018
【空置稅】山雨欲來 傳有發展商或司法覆核 地建會倡豪宅免稅
|生財有道25/06/2018
【小米上市】券商：初步市場認購反應冷淡 預料首掛股價相對疲弱
|FOCUS25/06/2018
【FOCUS】降準「強心針」藥效成疑 人幣恐加速轉弱
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰