【ＩＰＯ反應】怡園酒業公開招股超購近１２８倍，一手中籤率七成

《經濟通通訊社２６日專訊》以「怡園酒莊」為品牌，位於山西的葡萄酒生產商怡園酒業（

０８１４６）公布招股結果，公開發售獲１３２０７份申請，超購１２７﹒８倍，一手中籤率七

成，認購１５手穩獲１手，認購２０００萬股的「頭錘飛」中籤率０﹒２８％。

怡園酒業經過重新分配，公開發售相當於總數５０％。而配售股份已獲適度超額認購。

該股最終定價為每股０﹒３５元，為招股價範圍（０﹒３至０﹒４元）之中間價，淨籌約

４０６０萬元。

該股將於明早（２７日）起在創業板上市。（ｅｃ）

