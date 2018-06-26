《經濟通通訊社２６日專訊》以「怡園酒莊」為品牌，位於山西的葡萄酒生產商怡園酒業（
０８１４６）公布招股結果，公開發售獲１３２０７份申請，超購１２７﹒８倍，一手中籤率七
成，認購１５手穩獲１手，認購２０００萬股的「頭錘飛」中籤率０﹒２８％。
怡園酒業經過重新分配，公開發售相當於總數５０％。而配售股份已獲適度超額認購。
該股最終定價為每股０﹒３５元，為招股價範圍（０﹒３至０﹒４元）之中間價，淨籌約
４０６０萬元。
該股將於明早（２７日）起在創業板上市。（ｅｃ）
26/06/2018 11:41
【ＩＰＯ反應】怡園酒業公開招股超購近１２８倍，一手中籤率七成
《經濟通通訊社２６日專訊》以「怡園酒莊」為品牌，位於山西的葡萄酒生產商怡園酒業（
０８１４６）公布招股結果，公開發售獲１３２０７份申請，超購１２７﹒８倍，一手中籤率七
成，認購１５手穩獲１手，認購２０００萬股的「頭錘飛」中籤率０﹒２８％。
怡園酒業經過重新分配，公開發售相當於總數５０％。而配售股份已獲適度超額認購。
該股最終定價為每股０﹒３５元，為招股價範圍（０﹒３至０﹒４元）之中間價，淨籌約
４０６０萬元。
該股將於明早（２７日）起在創業板上市。（ｅｃ）
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