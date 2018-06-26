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26/06/2018 08:48

【北水炒Ｄ乜】北水連續四日淨流入，買建行沽國航碧桂園舜宇騰訊

　　《經濟通通訊社２６日專訊》周一北水淨流入港股１２﹒３６億元人民幣，為連續四日流入
港股；其中北水流入最多的個股為建行（００９３９）；沽盤最多的個股為國航
（００７５３），碧桂園（０２００７），舜宇（０２３８２），上海石化（００３３８），騰
訊（００７００），招行（０３９６８）等。
　　周一主板成交１０７３﹒０９億元，較上周五（２２日）增８﹒３４％；港股通成交額
１１７﹒８億，佔大市成交１０﹒９８％。
　　港股周一收跌３７７﹒３１點或１﹒２９％，收報２８９６１﹒３９點，失守２５０天線。
　
＊人行降準建行獲北水掃入近６億，惟全日仍跌１％＊

　　人行於周日（２４日）宣布定向降準約７０００億元人民幣，北水一改過去數星期作風，由
沽售轉為買入建行，周一更大手流入５﹒６８億，為全日最多北水流入個股，惟該股全日仍隨市
跌０﹒９５％，收報７﹒３１元。
　
＊人幣貶值油價升，國航急瀉北水沽１﹒３億＊

　　定向降準宣布落地後，周一在岸及離岸人民幣雙雙走弱，加上油價上漲，航空股受內外夾擊
走低，國航急瀉６﹒８１％，北水沽１﹒２７億，為全日最多北水沽盤個股。
　　另外，北水亦分別沽售碧桂園９７９６萬，沽上海石化８３０５萬，沽舜宇８２８７萬，沽
騰訊７０３９萬，沽招行６１８４萬。（ｅｎ）

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