《日入而息》林鄭重申月底前交代空置稅，財政部在港發百億國債

《今天重點》﹡特首林鄭月娥在京重申，將在本月底之前交代空置稅，對於很多發展商對空

置稅有保留，但港府仍堅持本月內拍板，她解釋，作為行政長官，她關心的

是香港公眾利益，並不是只關心發展商利益，遇到問題會迎難而上。

﹡中國財政部公布，經國務院批准，今年財政部將在境外發行１００億元人民

幣國債和３０億元美元主權債券。其中，１００億元人民幣國債將分兩次在

香港特別行政區發行，每次各發行５０億元；美元主權債券將於下半年發行

。

﹡立法會議員張華峰表示，中國預託證券（ＣＤＲ）推出，將與本港構成惡性

競爭，認為部分原因是港交所（００３８８）行政總裁李小加與內地監管部

門溝通不足所致，期待大灣區發展細則盡快出台，爭取南向債券通及ＥＴＦ

通等項目盡快開通。

﹡短期港元拆息連日上漲後，今日回落，隔夜息大降至０﹒９０５７１厘，而

一個月息亦１９連升斷纜，下跌至２﹒０８２５厘。銀行界解釋是大型新股

反應遜預期，以及港匯並非接近弱方兌換保證水平所致。

﹡香港國際建投（００６８７）獲海航集團內部轉讓股份，涉ＨＮＡ

Ｆｉｎａｎｃｅ Ｉ全部股權，即香港國際建投２５﹒４億股，佔公司已發

行股本約７４﹒６６％。香港國際建投明早復牌。



《即日市況》﹡內房領跌水泥股急挫，港股軟７９點收２８８８１再創半年低



《深滬股市》﹡滬綜指收跌０﹒５％，棚改貸款收緊重挫地產鋼鐵股



《美元匯價》﹡可美匯９４附近吸納美元，歐元上升空間有限；歐元最新報１﹒１０７２

╱７６，日圓最新報１０９﹒６１╱６４



《公司業績》﹡山水水泥（００６９１）延遲公布業績，初步料２０１７年度賺７﹒７億元

人民幣

﹡興勝創建（００８９６）去年溢利升１９﹒２％，末期息５仙

﹡汛和（０１５９１）年度純利５５６﹒２萬元，跌逾６９％，不派息

﹡新源萬恆（０２３２６）全年純利大增２﹒５倍，不派息

﹡嘉利（０１０５０）全年多賺８﹒５％至１﹒８３億元，息４﹒７５仙

﹡建溢集團（００６３８）全年少賺近２４％至１﹒５億元，息７仙

﹡普匯中金（００９９７）年度盈轉虧７７８８萬元，不派息

﹡智慧能源（０１００４）全年虧損收窄至２﹒３７億元，不派末期息



《公司資訊》﹡中奧到家（０１５３８）購內地房產服務公司

﹡五龍電動車（００７２９）折讓兩成配新股，淨籌１億元作還債用

﹡杉杉品牌（０１７４９）超購逾１４８倍，抽３０手穩中１手

﹡怡園酒業（０８１４６）公開招股超購近１２８倍，一手中籤率七成

﹡欣融（０１５８７）超購逾８９倍，一手中籤率五成

﹡京維集團（０１１９５）斥１０８０萬元收購江蘇省物業管理業務

﹡東建（００３２９）購入中融國際８００萬美元票據，年息６﹒９５％

﹡阿里健康（００２４１）入股醫藥零售連鎖店，涉資４﹒５４億元人民幣

﹡威勝（０３３９３）中標孟加拉電智能計量解決方案項目，涉８４００萬元

人民幣

﹡建溢集團（００６３８）人民幣升值令毛利率下跌

﹡創達科技（０１３２２）旗下附屬因無法贖回票據提出清盤呈請

﹡匯控（００００５）昨日回購３９２萬股，涉資２７６８萬英鎊；匯控財務

董事麥榮恩請辭，邵偉信接棒

﹡愛康醫療（０１７８９）關節產品通過美國食藥局認證

﹡新城市建設（００４５６）發行４３２０萬元可換股票據

﹡福耀玻璃（０３６０６）收購汽車零部件業務，涉２﹒２４億元人民幣

﹡李氏大藥廠（００９５０）就治療乾眼症進入臨床研究

﹡中民築友科技（００７２６）龐正昊辭任首席財務官，下月１日生效

﹡香港國際建投（００６８７）遭海航集團內部轉讓股份後，明天復牌



《國企紅籌》﹡中遠海運國際（００５１７）貿易戰直接影響不大，將加大項目收購力度

﹡中聯通（００７６２）進駐京東線下便利店，提供電話卡及寬頻等業務



《神州民企》﹡東江環保（００８９５）未因環保問題被監管部門停產整治

﹡永盛新材料（０３６０８）擬分拆滌綸長絲業務獨立上市

﹡海爾電器（０１１６９）下調消費品關稅，有利走出去

﹡力寶集團投資騰訊（００７００）股票及股票掛勾票據



《中國要聞》﹡中國稀土擬發行不超１﹒７億股Ａ股集資９億人民幣

﹡天津公安局表示不存在「兩年不買房就清戶口」

﹡官媒表示國開行重新梳理白名單，新棚改項目暫停審批

﹡「限時低關稅」特斯拉遭哄搶，關稅將再上調或致重創

﹡中國自７月起下調對印度韓國等進口商品適用協定稅率

﹡重慶將重點圍繞１２大產業，打造智能產業集群

﹡發改委表示與惠譽評級公司就企業外債進行交流

﹡歐盟與亞馬遜、阿里等就打擊危險品簽訂協議

﹡綠色動力環保Ｈ今日起調入港股通股票名單

﹡杭州表示限購區域內暫停向企事業單位及其他機構售住房

﹡國開行回應棚改項目暫停：各項工作正有序開展

﹡中國長城年內售東方證券３２１１萬股，稅後賺逾２億

﹡首屆「智博會」８月２３日至２５日在重慶舉行

﹡韓正稱粵港澳大灣區成果應當惠及所有老百姓

﹡銀行體系流動性提高，人行今日淨回籠９００億；人行擬限制代理機構提供

黃金帳戶清算結算交割服務

﹡澳智庫曝華為８年１２次贊助澳洲政要訪問深圳總部

﹡中國財政部將在香港發行１００億元人民幣國債

﹡河北廊坊表示１２０家企業將安裝污染物監測或報警裝置

﹡西安再推樓市調控新招，有意購新房者須事前登記

﹡上海石油天然氣交易中心周四開展ＬＮＧ競價交易

﹡外匯局表示香港基金內地發行銷售資金淨匯出近１１３億

﹡中體產業１０億重組購體育彩票上游及同業，繼續停牌



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒４％，報１０７４２﹒１７點，三連跌



《其他消息》﹡選管會公布於１１月２５日舉行立法會九龍西補選

﹡屋宇署表示現時元朗站橋躉沉降程度介乎１６至１８毫米

﹡區議員斥政府港鐵隱瞞沉降，港鐵表示車站每一刻都安全

﹡禮頓今交報告，張建宗稱是否發布內容須先徵法律意見

﹡機管局完成跟進馬逢國事件，未提曾否有人施壓

﹡張建宗稱勞福局將於今年第三季就改善外判工權益提交報告；張建宗否認抽

起元朗１７億元天橋項目：純粹是時間上調節；政府將適時向公眾交代空置

稅事宜

﹡張華峰稱ＣＤＲ與港有惡性競爭，李小加與內地溝通不足

﹡保監局表示擬在大灣區設保險服務中心，長遠目標推「保險通」

﹡林鄭月娥下午將向韓正匯報大灣區規劃建議；已向發改委反映粵港澳大灣區

各界意見；對鰂魚涌槍擊事件高度關注，冀傷者早日康復；在大灣區建國際

科技創新中心能互利共贏；空置稅本月底前作交代，關心香港公眾利益

﹡發展局指已收到禮頓報告，會檢視是否採取進一步行動

﹡本港５月出口按年升１５﹒９％，遠勝預期

﹡深股通額度全日用１０﹒１７億；滬股通額度全日用１６﹒０８億

﹡畢馬威表示港銀去年總資產增８％，虛擬銀行牌照有望提高行業標準

﹡陳智思叔父、盤谷銀行董事長陳有漢逝世，享年８５歲

﹡鰂魚涌公園發生懷疑開槍案，最少３人受傷１人被捕

﹡ＰａｙＰａｌ與八達通合作，推出流動增值服務

﹡黎雅明、喬柏仁及陳澤銘獲選為律師會本年度副會長

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