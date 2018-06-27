《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２４２８３．１１ 升 ３０．３１點╱０．１２％
標普５００ ２７２３．０６ 升 ５．９９點╱０．２２％
納斯達克 ７５６１．６３ 升 ２９．６２點╱０．３９％
倫敦富時１００ ７５３７．９２ 升 ２８．０８點╱０．３７％
法蘭克福ＤＡＸ １２２３４．３４ 跌 ３５．９９點╱０．２９％
巴黎ＣＡＣ４０ ５２８１．２９ 跌 ２．５７點╱０．０５％
﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１１０．１５，歐元兌美元１．１６５３
27/06/2018 08:02
《日出而作》美股微升金價逾半年低，油價漲美倡盟國停進口伊朗油
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２４２８３．１１ 升 ３０．３１點╱０．１２％
標普５００ ２７２３．０６ 升 ５．９９點╱０．２２％
納斯達克 ７５６１．６３ 升 ２９．６２點╱０．３９％
倫敦富時１００ ７５３７．９２ 升 ２８．０８點╱０．３７％
法蘭克福ＤＡＸ １２２３４．３４ 跌 ３５．９９點╱０．２９％
巴黎ＣＡＣ４０ ５２８１．２９ 跌 ２．５７點╱０．０５％
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