《油金掠影》美國油升破７０美元，金價觸逾半年低

《經濟通通訊社２７日專訊》美國敦促盟國停止進口伊朗原油，美國期油一個月以來首次升

破７０美元。布蘭特８月期油上漲１﹒５８美元，或２﹒１１％，收報７６﹒３１美元。美國８

月期油升２﹒４５美元，或３﹒６０％，報７０﹒５３美元，創逾一個月高。

美國國務院高級官員表示，美國正在敦促盟國從１１月開始停止進口伊朗原油，因此市場對

伊朗供應感憂慮，蓋過沙特擬將７月原油產量提升至約１１００萬桶紀錄高位的消息。

同時，消息指利比亞東部指揮官Ｋｈａｌｉｆａ Ｈａｆｔａｒ的軍隊已將石油港口的控制

權交給了該國東部的另一家國家石油公司（ＮＯＣ），為原油供應帶來不確定性。同時，加拿大

一油砂生產設施停產，對油價也有利。



＊美國加息支撐美元，市場恐慌情緒緩和＊



金價觸及逾六個月最低水平，因投資者拋售全球風險資產的勢頭趨緩和，另外美國加息前景

將進一步支撐美元，金價因而承壓。

歐洲主要股市溫和上漲，讓不安的投資者情緒穩定下來，早前不斷升級的全球貿易爭端重創

美國股市。

現貨金跌０﹒６％，報１２５７﹒５３美元。美國８月期金跌９美元，或０﹒７％，報

１２５９﹒９０美元。

美元兌其他貨幣上漲，因對全球兩個最大經濟體之間貿易爭端的擔憂與日俱增，促使投資者

押注高收益貨幣。

現貨銀下跌０﹒３％，報１６﹒２６美元。鉑金跌０﹒３％，至８６７﹒４０美元。鈀金升

２％，報９５８﹒２５美元。（ｆｆ）

