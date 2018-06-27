《運籌帷幄－梁業豪》不同類型的賣空活動

《運籌帷幄》了解現貨市場內的賣空活動時，我們需明白不同類型活動的定義。「衍生權證

對沖賣空」乃指衍生權證對沖參與者在進行衍生權證對沖交易時，賣空單一股票衍生權證的正股

。「衍生權證流通量提供者賣空」則指衍生權證流通量提供者，在進行提供衍生權證流通量的活

動時，賣空該衍生權證。「股票掛勾票據流通量提供者賣空」乃指股票掛勾票據流通量提供者在

進行提供股票掛勾票據流通量的活動時，賣空該股票掛勾票據。「期權對沖賣空」乃指期權莊家

或期權對沖參與者在進行期權對沖交易時，賣空期權合約的相關正股。「證券莊家賣空」則指證

券莊家在進行莊家活動時，賣空試驗計劃中的證券或指定的交易所買賣基金。

可供賣空的指定證券會定期每季檢討，選取指定證券的準則如下：（一）在交易所買賣的股

市指數產品之相關指數成分股；（二）在期貨交易所買賣的股市指數產品之相關指數成分股；

（三）在交易所買賣的股票期權之相關股票；（四）在期貨交易所買賣的股票期貨合約之相關股

票；（五）符合既定流通性規定（公眾人士持有的資本市值於過去６０天內，維持不低於１０億

港元），而可發行一籃子股份衍生認股權證的股份；（六）市值不少於１０億港元兼每年成交量

佔市值不低於４０％的股份；（七）盈富基金（０２８００）和董事會經與證監會諮詢後通過的

其他交易所買賣基金；及（八）所有納入在試驗計劃中交易的證券。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

