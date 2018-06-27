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即市新聞

27/06/2018 08:50

《盤前攻略》外圍投資者情緒暫穩定，港股有望上試２５０天線阻力

　　《經濟通通訊社２７日專訊》美國通用電氣（ＧＥ）、科技和石油股周二（２６日）造好，
助美股收復上日部分失地。但全球貿易關係仍緊張，美股升幅受限制，道指雖然曾反彈最多
１３１點，但尾市只升３０點或０﹒１２％，報２４２８３點，仍輕微低於上日已經失守的
２００天移動平均線，但投資情緒暫見穩定。標指升５點或０﹒２２％，報２７２３點。納指則
升２９點或０﹒３９％，報７５６１點。

＊高息貨幣拆倉美元反彈，ＡＤＲ造價普遍向上＊

　　受投資者於高息貨幣利差交易拆倉影響，美元反彈，美匯指數升０﹒５％，報９４﹒７５９
。英國股市表現靠穩，倫敦富時升０﹒３７％，報７５３７點。
　　港股ＡＤＲ比例指數升１１６點，報２８９９８點。預託證券造價普遍向上，聯通升
２﹒２９％，折合港元報９﹒８５元。中海油升２﹒７５％，折合港元報１２﹒９３元。中石化
升１﹒６２％，折合港元報７﹒０１元。匯控升１﹒４５％，折合港元報７４﹒５７元。騰訊跌
０﹒４４％，折合港元報３８４﹒２９元。港股夜期收報２８９６５點，升２０點，高水８４點


＊貿易戰憂慮未除，人民幣貶值料持續＊

　　市場近日料繼續聚焦於中美貿易戰，同時由於人民幣持續貶值，預計短中期不利中港兩地投
資氣氛。市場預期人民幣短期弱勢會持續，兌美元有機會下試６﹒６水平。
　　預料港股短期或上試２５０天線（２９３２１點）阻力，但由於貿易戰未完結，故港股存在
下行空間成在，支持位看２８０００點。（ｆｆ）

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