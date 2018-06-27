《套期保值－蕭猷華》油價短期仍看俏

《套期保值》油價昨天（２６日）急升２％，紐約期油升２﹒４５美元，收報７０﹒５３美

元；布蘭特期油升１﹒５８美元，收報７６﹒３１美元。

加拿大Ａｌｂｅｒｔａ省的每日生產３６萬桶的油砂設施因為停電而停運至７月，利比亞地

緣政治局勢緊張，令原油出口出現不確定性，加上美國呼籲盟國在１１月開始停止入口伊朗原油

，紐約期油急升超過３％。雖然沙特阿拉伯七月原油產量將會提升至每日１１００萬桶，但原油

供應受多方面因素夾擊而減少，油價短線仍具向上動力。

《興業金融期貨投資服務部董事 蕭猷華》

