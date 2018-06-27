《選股情報》六月將完，六絕亦現，七月可翻身？還是看阻力與支持位。初步看２８８似有
支持，之後要上扣２９１，３０１。《香港經濟日報研究部主管 石鏡泉》
27/06/2018 09:05
《選股情報－石鏡泉》六絕七翻身
《選股情報》六月將完，六絕亦現，七月可翻身？還是看阻力與支持位。初步看２８８似有
支持，之後要上扣２９１，３０１。《香港經濟日報研究部主管 石鏡泉》
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