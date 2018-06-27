【新股上市】消息指，李澤楷旗下富衛保險研上市

《經濟通通訊社２７日專訊》外電引述消息人士指，電盈（００００８）主席李澤楷正為旗

下富衛保險潛在ＩＰＯ做準備，這是他５年前通過收購而建立的保險公司。富衛已經與投資銀行

就可能的ＩＰＯ進行了初步討論，香港是考慮的可能上市地點，最早可能在未來兩年內上市。

瑞士再保險為富衛股東之一、持股約１２﹒３％。（ｍｌ）

