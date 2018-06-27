【小米上市】小米（０１８１０）傳孖展現抽飛，超購減至１﹒４倍

《經濟通通訊社２７日專訊》市場消息指，小米（０１８１０）孖展認購遇冷，更有券商被

抽飛。暫時共錄５９﹒４４億元孖展，超購逾１﹒４倍，未錄得頭槌飛。昨日（２６日）仍傳孖

展超購約２倍。

據悉，時富累積預留的孖展金額，由前日的２７億元減至昨日的１３億元，而輝立借出孖展

額由１２億元減少至９億元。其他券商包括耀才、信誠等預留孖展金額未見增加。（ｍｌ）

