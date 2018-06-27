匯控（００００５）昨日倫敦回購３５２萬股，涉２４８７萬英鎊

《經濟通通訊社２７日專訊》匯豐控股（００００５）宣布，昨日（２５日）於倫敦證券交

易所購入３５２﹒３萬股普通股以作註銷，涉２４８７萬英鎊，最高及最低購入價分別是

７﹒０９１０英鎊及７﹒０２９０英鎊，成交量加權平均價為７﹒０６０１英鎊。（ｍｌ）

