港股反彈乏力，升百點後倒跌８４點報２８７９７，期指挫１７５點

《經濟通通訊社２７日專訊》港股反彈乏力，今早升最多１０７點後，現倒跌８４點或跌０

﹒２９％，最新報２８７９７，主板成交１５８﹒６７億元。

即月期指報２８７７０，跌１７５點，低水２７點。即月國指期貨報１１０４５，跌１１５

點，低水１１點。

另一方面，國指報１１０５５，跌０﹒５７％或跌６３點。上證綜合指數報２８４２，微跌

０﹒０８％，成交２７８﹒２９億元人民幣。

騰訊控股（００７００）沽壓增，報３８３﹒８元，跌０﹒５７％，盤中高見３８７﹒６元

，低報３８２﹒８元，成交達４３９萬股，涉資１６﹒９１億元。

但油價突破７０美元，中海油（００８８３）逆市升近５％，報１３﹒１６元。

表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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瑞聲科技（０２０１８） １０６﹒００元 跌３﹒２０％

碧桂園 （０２００７） １３﹒３６元 跌２﹒９１％

中國平安（０２３１８） ７２﹒４５元 跌１﹒２９％

工商銀行（０１３９８） ５﹒８６元 跌１﹒０１％

建設銀行（００９３９） ７﹒２４元 跌０﹒８２％

騰訊控股（００７００） ３８３﹒８０元 跌０﹒５７％

中石化 （００３８６） ７﹒０１元 升１﹒５９％

中海油 （００８８３） １３﹒１６元 升４﹒６１％

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