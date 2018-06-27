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27/06/2018 09:58

港股反彈乏力，升百點後倒跌８４點報２８７９７，期指挫１７５點

　　《經濟通通訊社２７日專訊》港股反彈乏力，今早升最多１０７點後，現倒跌８４點或跌０
﹒２９％，最新報２８７９７，主板成交１５８﹒６７億元。
　　即月期指報２８７７０，跌１７５點，低水２７點。即月國指期貨報１１０４５，跌１１５
點，低水１１點。
　　另一方面，國指報１１０５５，跌０﹒５７％或跌６３點。上證綜合指數報２８４２，微跌
０﹒０８％，成交２７８﹒２９億元人民幣。
　　騰訊控股（００７００）沽壓增，報３８３﹒８元，跌０﹒５７％，盤中高見３８７﹒６元
，低報３８２﹒８元，成交達４３９萬股，涉資１６﹒９１億元。
　　但油價突破７０美元，中海油（００８８３）逆市升近５％，報１３﹒１６元。
　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　瑞聲科技（０２０１８）　１０６﹒００元　　　跌３﹒２０％
　　碧桂園　（０２００７）　　１３﹒３６元　　　跌２﹒９１％
　　中國平安（０２３１８）　　７２﹒４５元　　　跌１﹒２９％
　　工商銀行（０１３９８）　　　５﹒８６元　　　跌１﹒０１％
　　建設銀行（００９３９）　　　７﹒２４元　　　跌０﹒８２％
　　騰訊控股（００７００）　３８３﹒８０元　　　跌０﹒５７％
　　中石化　（００３８６）　　　７﹒０１元　　　升１﹒５９％
　　中海油　（００８８３）　　１３﹒１６元　　　升４﹒６１％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｍｌ）

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