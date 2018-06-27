《盤後部署》港股由月初高位大幅下調呈超賣，短線或試報復性反彈

《經濟通通訊社２７日專訊》美股昨日在通用電氣（ＧＥ）及石油科技股帶動下，道指一度

反彈１３１點，惟貿易戰因素持續困擾市場情緒，道指最終僅升３０點，報２４２８３點。標指

漲５點，報２７２３點。納指則升２９點，報７５６１點。

紐約期油昨日升破７０美元，帶動「三桶油」造好，港股今早亦稍見反彈，高開７６點，其

後升幅僅最多擴至１０７點，高見２８９８８點。隨著人民幣連日走低，在岸及離岸人民幣今早

雙雙跌破６﹒６，中資金融股因而受壓，拖累港股由升轉跌，加上內房股繼續受壓，港交所

（００３８８）更連續兩日創六個月新低，內銀股及騰訊（００７００）尾市跌幅擴大，港股收

市前最多急挫５３８點，低見２８３４２點，最終全日跌５２５點或１﹒８２％，報２８３５６

點。主板成交１２１２﹒９７億元下跌２﹒８％。

國指跌２３９點或２﹒１６％，報１０８７９點。滬指一度失守二千八關，最多挫４５點或

１﹒６％，低見２７９８點，全日跌３１點或１﹒１％，報２８１３點。



＊美國明日公布個人支出，人幣下跌壓力或加大＊



受美國經濟復甦，加息預期持續升溫，美元走強令新興貨幣走低，加上貿易戰因素影響，中

港股市走勢每況愈下，滬指今個月以來已累挫９％或２８２點，恆指六月至今則累跌逾６％或

１９２８點。美國明日（２８日）將會公布第一季國內生產總值終值，而本周五（２９日）則會

公布第一季ＰＣＥ物價指數及個人支出數據。其中，個人支出則預期按月增０﹒６％，高於前值

的０﹒４％，若數據一如或高於預期，通脹上升壓力將進一步增強，更加能確立聯儲局今年加息

四次的預期，美匯指數則有望再重上９５關水平，人民幣向下壓力亦勢必會再加大。

貿易戰方面，美國將於下周五（６日）正式向５００億美元中國進口商品加徵關稅，由於特

朗普已鐵定對其盟友歐盟徵收汽車進口關稅，預期特朗普對中國貿易政策上亦不會手軟，更有可

能如市場早前預期的，將５００億美元中國進口商品，增至１０００億或２０００億美元以上。

中國雖表明會以強硬手段應對，但不少分析認為，中國在貿易戰上可採取報復的手段有限，意味

中港股市短期內難擺脫貿易戰的衝擊。



＊人幣貶值內銀股難重拾升勢，港股後市欠樂觀＊



港股走勢方面，今日早段一度升逾百點，但升勢未能持久，近日的反彈勢頭亦多呈非常短暫

的局面，反映投資者情緒仍然欠佳。事實上，人民幣持續貶值下，中資金融股難望重拾升勢，近

日多間大行亦多次調低今年恆指目標，加上中國經濟有下調壓力，而貿易戰醞釀下亦有機會令中

國經濟雪上加霜，好友對後市表現因而欠缺信心。

不過，技術上，港股由月初高位３１５２１點反覆回落，至今已大幅回調３１６４點，而

１４天ＲＳＩ已跌至２７，恆指現水平已非常超賣，不排除短線出現報復式反彈。由於市場氣氛

仍審慎，故預期反彈幅度不會太大，暫以２５０天線（２９３３２點）遇阻力，並以去年１２月

低位（２８１３４點）作支持。（ｔｔ）

