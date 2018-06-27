【貿易開戰】特朗普確認限制投資是針對所有國家，措施將周五公布

《經濟通通訊社２７日專訊》美國財長努欽與國家貿易委員會主任納瓦羅就有關限利中國投

資的說法不一，總統特朗普呼應努欽的說法，指限制措施將針對所有國家，不只是針對中國，而

措施已定於周五公布。

此前努欽稱，即將採取的投資限制將適用於所有試圖偷竊美國技術的國家，而納瓦羅則稱將

專門針對中國。一直以來美國政府不滿，中國通過合資企業要求及在政府支持下對美國科技企業

展開收購行動，以不當獲取美國的知識產權。（ｍｎ）

