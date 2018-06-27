【貿易開戰】亞特蘭大聯儲：貿易問題加劇或排除今年第四次加息

《經濟通通訊社２７日專訊》美國亞特蘭大聯邦儲備銀行行長博斯蒂克表示，過去一周貿易

緊張局勢升溫，提高美國經濟面臨的風險，並稱如果貿易爭端的形勢惡化，可能排除今年第四次

加息的可能。

聯儲局今年已加息兩次，並預計年內會再加息兩次，擁有投票權的博斯蒂克支持今年至少再

加息一次，之前曾說過如果經濟保持強勁勢頭，對第四次加息持開放態度。

博斯蒂克表示，貿易局勢發展令人憂慮整體經濟風險偏向下行，若情況發展像過去數天那樣

，將不再認為有可能第四次加息。（ｍｎ）

