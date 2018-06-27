【貿易開戰】ＩＭＦ總裁拉加德：貿易緊張局勢發生時機令人沮喪

《經濟通通訊社２７日專訊》國基會（ＩＭＦ）總裁拉加德表示，近期美國徵收的進口關稅

以及其他國家採取的反制措施，所發生的時機令人沮喪，因決策者應致力於解決更長期的議題。

拉加德解釋，由於全球經濟情況相當不錯，預計今年經濟增長達３﹒９％，認為政府反而應

該趁機專注在氣候變遷、財富不均等及債務等議題上。

她續指，全球在經歷１０年的重新建構及強化金融系統後，目前經濟增長已經相當於危機前

的水平，但如果用貿易壁壘及配額等手段來傷害國際貿易，這對於致力改善經濟環境的人來說，

實在令人沮喪。（ｍｎ）

