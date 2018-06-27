《經濟通通訊社２７日專訊》國基會（ＩＭＦ）總裁拉加德表示，近期美國徵收的進口關稅
以及其他國家採取的反制措施，所發生的時機令人沮喪，因決策者應致力於解決更長期的議題。
拉加德解釋，由於全球經濟情況相當不錯，預計今年經濟增長達３﹒９％，認為政府反而應
該趁機專注在氣候變遷、財富不均等及債務等議題上。
她續指，全球在經歷１０年的重新建構及強化金融系統後，目前經濟增長已經相當於危機前
的水平，但如果用貿易壁壘及配額等手段來傷害國際貿易，這對於致力改善經濟環境的人來說，
實在令人沮喪。（ｍｎ）
27/06/2018 09:21
【貿易開戰】ＩＭＦ總裁拉加德：貿易緊張局勢發生時機令人沮喪
《經濟通通訊社２７日專訊》國基會（ＩＭＦ）總裁拉加德表示，近期美國徵收的進口關稅
以及其他國家採取的反制措施，所發生的時機令人沮喪，因決策者應致力於解決更長期的議題。
拉加德解釋，由於全球經濟情況相當不錯，預計今年經濟增長達３﹒９％，認為政府反而應
該趁機專注在氣候變遷、財富不均等及債務等議題上。
她續指，全球在經歷１０年的重新建構及強化金融系統後，目前經濟增長已經相當於危機前
的水平，但如果用貿易壁壘及配額等手段來傷害國際貿易，這對於致力改善經濟環境的人來說，
實在令人沮喪。（ｍｎ）
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