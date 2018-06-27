【油市博奕】傳沙地下月增產至每日１１００萬桶，創下歷史新高

《經濟通通訊社２７日專訊》據外電引述消息人士報道，沙特阿拉伯計劃在７月大幅增產至

每日１１００萬桶，將達到歷史上最高的生產規模。

油組與俄羅斯等產油國上周同意由７月開始每日增產約１００萬桶，而沙特表示將增加數十

萬桶的產量，具體數字將在稍後決定。（ｍｎ）

