【貿易開戰】美國貿易代表誓言保護美國利益免受中國歐盟關稅衝擊

《經濟通通訊社２７日專訊》美國貿易代表萊特希澤對歐盟、中國及其他世貿成員國採取的

報復性關稅措施予以抨擊，稱美國將採取一切必要行動來保護自身利益。

他在聲明中稱，實施報復性關稅的國家錯誤地認為美國鋼鋁關稅是保護美國生產商免受進口

衝擊，但事實上美國是因為國家安全面臨威脅才徵收關稅，對此世貿規定是允許的。

萊特希澤指，歐盟及中國等自稱是世貿規定的擁護者，但最近的關稅措施證明只要與自身的

利益有關，它們會輕易拋棄世貿的規定。（ｍｎ）

