【脫歐之後】英國前首相貝理雅：或需要延長脫歐談判期限

《經濟通通訊社２７日專訊》英國前首相貝理雅認為，英國應開始計畫推遲脫歐，並延長與

歐盟的談判，否則將面臨無協議脫歐的情況。

貝理雅稱，首相文翠珊能力太弱，形容她是個「人質」，而非領導者，最終只會帶領英國漫

無目的地走向脫歐，呼籲英國政府應籌劃延長２０１９年３月的最後限期。（ｍｎ）

