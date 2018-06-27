《經濟通通訊社２７日專訊》英國前首相貝理雅認為，英國應開始計畫推遲脫歐，並延長與
歐盟的談判，否則將面臨無協議脫歐的情況。
貝理雅稱，首相文翠珊能力太弱，形容她是個「人質」，而非領導者，最終只會帶領英國漫
無目的地走向脫歐，呼籲英國政府應籌劃延長２０１９年３月的最後限期。（ｍｎ）
27/06/2018 16:35
【脫歐之後】英國前首相貝理雅：或需要延長脫歐談判期限
《經濟通通訊社２７日專訊》英國前首相貝理雅認為，英國應開始計畫推遲脫歐，並延長與
歐盟的談判，否則將面臨無協議脫歐的情況。
貝理雅稱，首相文翠珊能力太弱，形容她是個「人質」，而非領導者，最終只會帶領英國漫
無目的地走向脫歐，呼籲英國政府應籌劃延長２０１９年３月的最後限期。（ｍｎ）
|剖析天下27/06/2018
俄國能否憑世界盃 重振經濟？
|FOCUS27/06/2018
【FOCUS】侵侵再落投資牌 阿爺綢繆「全國皆兵」持久戰
|國際動態27/06/2018
美海關暫停檢控 非法移民家長
|FOCUS26/06/2018
【FOCUS】「賈布斯」獲恒大馳援 「雷布斯」跌回現實
|國際動態26/06/2018
土總統連任 反對派警告獨裁統治
|生財有道25/06/2018
【空置稅】泛民議員質疑囤積倡速推 功能組別：未動麵粉先動師傅
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰