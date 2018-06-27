《台股攻略－馮偉明》台股今日跌４１點，失守年線

《台股攻略》台股今日跌４１﹒１４點，收１０７０１﹒０３點，跌破年線１０７１３點，

成交值為新台幣１４５８﹒５１億元。

美股周二（２６日）小幅收高，台股今日隨美股開高，但台積電翻黑收低，被動元件及

ＭＯＳＦＥＴ族群中場後亦股價震盪。台積電連續三日貼息，鴻海亦和台積電類似，都在中場過

後跌到平盤之下。大立光則在中場開始出現短線獲利沽盤，尾盤大跌超過３％。金控股方面，國

泰金及富邦金小跌，金融類股指數下跌。被動元件股早盤受國巨帶動，今展科、雷科及堡達均亮

燈漲停，惟國巨午市過後翻黑，大毅、奇力新、越峰、聚鼎及智寶等也收黑。光碟片雙雄今日也

明顯震盪，錸德早盤以大跌８％開出，尾盤又小黑作收；中環則在平盤上下震盪，尾盤跌超過

３％。ＭＯＳＦＥＴ概念股則是漲跌互見。具風電概念的鋼鐵股世紀鋼及中鋼構尾盤亦遇沽壓。

味全代工星巴克冷藏咖啡，股價升近２％。

短期外資偏淡，預期台股指數反彈力度較弱。美國與中國和歐盟的貿易戰、新台幣轉弱不利

資金流入、以及台積電的第三季業績展望均是市場未來的關注焦點。

《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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