《新股掛牌》杉杉品牌首掛開報４﹒５１元，高招股價逾１９％

《經濟通通訊社２７日專訊》杉杉品牌（０１７４９）首掛開報４﹒５１元，高招股價

３﹒７８元１９﹒３１％，成交約９４０萬股，涉資４０８２萬元。。

若不計算手續費，以現價計算，每手賺７３０元。（ａｌ）

