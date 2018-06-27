《新股掛牌》杉杉品牌首掛收報３﹒４９元，低招股價逾近８％

《經濟通通訊社２７日專訊》杉杉品牌（０１７４９）首掛收報３﹒４９元，比招股價

３﹒７８元低出７﹒６７％，成交約５３２１萬股，涉資２﹒２７億元。

若不計算手續費，以收市價計算，每手蝕２９０元。（ａｌ）

