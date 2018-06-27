《經濟通通訊社２７日專訊》加達控股（０１６２０）明天（２８日）掛牌，今日於輝立交
易場開報０﹒３８元，較招股價０﹒３６元高５﹒５６％。
耀才暗盤交易場方面，現報０﹒３９元，高招股價８﹒３３％。（ａｌ）
27/06/2018 16:17
【新股上市】加達（１６２０）暗盤開０﹒３８元，高招股價近６％
《經濟通通訊社２７日專訊》加達控股（０１６２０）明天（２８日）掛牌，今日於輝立交
易場開報０﹒３８元，較招股價０﹒３６元高５﹒５６％。
耀才暗盤交易場方面，現報０﹒３９元，高招股價８﹒３３％。（ａｌ）
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