【企業盈警】裕田中國（００３１３）料年度虧損增加

《經濟通通訊社２７日專訊》裕田（００３１３）宣布，截至２０１８年３月３１日止年度

淨虧損料按年增加約兩成，主要由於長沙奧特萊斯項目拆除總規劃建築面積約５﹒７７萬平方米

的部分已完工，而錄得待售物業相關的一次性支出所致。

預期６月３０日或之前刊發業績。（ｆｆ）

