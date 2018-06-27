《經濟通通訊社２７日專訊》遠東發展（０００３５）公布截至２０１８年３月３１日止年
度，純利１５﹒７億元，增４０﹒２％，每股盈利息６９仙，息１８仙
期內，收入５８﹒３億元，增１６﹒５％，毛利２６﹒３億元，增３２﹒４％。（ｆｆ）
＊有關業績的詳情，請參閱公司正式之通告＊
27/06/2018 09:10
遠東發展（０００３５）全年賺１５﹒７億元增逾４０％，息１８仙
《經濟通通訊社２７日專訊》遠東發展（０００３５）公布截至２０１８年３月３１日止年
度，純利１５﹒７億元，增４０﹒２％，每股盈利息６９仙，息１８仙
期內，收入５８﹒３億元，增１６﹒５％，毛利２６﹒３億元，增３２﹒４％。（ｆｆ）
＊有關業績的詳情，請參閱公司正式之通告＊
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