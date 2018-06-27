《經濟通通訊社２７日專訊》新華通訊（００３０９）宣布，預期截至３月３１日止年度，
公司將錄得重大虧損。虧損主要由於就其他應收款項作出減值撥備所致。預期６月２８日公布業
績。（ｆｆ）
27/06/2018 09:16
【企業盈警】新華通訊（３０９）料年度錄重大虧損，受累減值撥備
《經濟通通訊社２７日專訊》新華通訊（００３０９）宣布，預期截至３月３１日止年度，
公司將錄得重大虧損。虧損主要由於就其他應收款項作出減值撥備所致。預期６月２８日公布業
績。（ｆｆ）
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